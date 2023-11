Basket B/Int: Virtus Molfetta, turno infrasettimanale con Benevento

E’ sicuramente un buon momento quello vissuto dalla DAI Optical Virtus Basket Molfetta, praticamente a punteggio pieno dopo 5 giornate di campionato. Considerare la Virtus soltanto una matricola sarebbe fuori luogo visti i risultati ottenuti sinora sul campo.

Come si sottolineava, i cinque successi consecutivi hanno prodotto il primo posto in classifica per di più solitario. Adesso è il momento di fare sul serio in una settimana complessa fatta di partite ravvicinate. Alle 21.00 si giovedì 2 novembre, al Pala Poli di Molfetta arriva la Cestistica Benevento per un turno infrasettimanale che si preannuncia impegnativo quanto pirotecnico per lo spettacolo che il pubblico di casa ha ormai abituato un po’ tutti.

È una settimana complessa per i biancoazzurri non soltanto per quello che riguarda gli impegni ravvicinati (ndrdopo giovedì 2 novembre si tornerà in campo domenica 5 novembre), ma anche per la necessità di rimanere con i piedi per terra. Il legittimo entusiasmo generato a seguito dei cinque successi consecutivi va smorzato per evitare inutili cali di concentrazione.

La squadra, dopo il successo esterno contro la Tecnoleva Adria Bari, è tornata ad allenarsi agli ordini dei coach Caolillo e Vittorio per preparare al meglio la sfida interna contro il Benevento. Tanti gli aspetti ancora da migliorare e su cui lavorare. Tra questi proprio la questione riguardante la mentalità, ampiamente sottolineata dal DS Mauro Lot dopo l’ultima uscita. Risulta importante, quanto necessario, che la squadra rimanga compatta per tutta la durata del match, evitando così il pericoloso ritorno dell’avversario, come accaduto tra la fine del terzo quarto e l’inizio dell’ultimo contro la Tecnoleva Adria Bari. Oltre ai soliti Aramburu, Sirakov e Formica, l’ultimo match ha rivelato il buon stato di forma del molfettese Mezzina, autore di ben 21 punti: un’arma in più da poter sfruttare.

La prossima sfida mette dinanzi alla Virtus una delle squadre campane di questo campionato di Serie B Interregionale. Sinora i biancoazzurri avevano sfidato quasi soltanto squadre pugliesi provenienti dall’ultima C Gold. La Cestistica Benevento arriva a Molfetta dopo la vittoria interna ottenuta contro l’Angri Pallacanestro. Dopo cinque giornate di campionato vanta 6 punti in classifica con tre vittorie e due sconfitte rimediate. E’ una squadra profonda, composta da un mix di giocatori giovani ed esperti con un roster tra i più attrezzati del girone. Spiccano i nomi di Ferretti, Ndour, Rianna. Garcia, Spasojevic. Puca e l’ex Monteroni Quarta. Come accennato, la vittoria di domenica scorsa evidenzia l’ottimo stato di forma del Benevento.

