Basket A2/M: Nardò, con Orzinuovi un infrasettimanale che vale doppio

Agribertocchi Orzinuovi è il prossimo avversario di Hdl Nardò Basket nella settima giornata del girone Rosso di A2. Si gioca domani, mercoledì 1° novembre, in un turno infrasettimanale che vale doppio per i granata, alle prese con uno scontro diretto importantissimo.

I bresciani hanno due punti in classifica, magro raccolto di un cammino con una sola vittoria (Rimini) e cinque sconfitte (Trieste, Cividale, Forlì, Verona e Bologna). La squadra di coach Andrea Zanchi è una neopromossa e schiera l’ex Ruben Zugno in cabina di regia, il lungo statunitense Clevon Brown e l’ottima guardia Giovanni Gasparin. Si è fatto male in preseason ad un ginocchio, invece, l’altro Usa Andre Wesson. Il Toro, dopo il pesante poker di sconfitte in avvio di campionato, ha rialzato la testa con le confortanti vittorie con Piacenza in casa e Cividale in trasferta.

“Dopo un avvio difficile – sottolinea il coach Gennaro Di Carlo – abbiamo ritrovato con Piacenza e Cividale la solidità per affrontare i passaggi difficile delle partite. Ma questo sarà un campionato lunghissimo, in cui serviranno in ogni momento lucidità, equilibrio e concentrazione, che secondo me alla fine faranno la differenza. Orzinuovi per noi è un’opportunità per scavare un piccolo solco con le dirette concorrenti. È una partita molto importante, ma non sarà facile”.

A Cividale, sabato scorso, ha fatto il suo debutto stagionale Jacopo Borra, il centro torinese già in granata lo scorso anno e tornato in Hdl dopo pochi mesi da svincolato.

“Alla chiamata di Nardò Basket – dice il giocatore – ho detto subito sì, vengo anche per dimostrare quello che lo scorso anno non sono riuscito a dimostrare o che ho dimostrato solo nel finale di stagione. A Cividale ho visto buone cose, soprattutto la disponibilità da parte di tutti a fare il compito assegnato dal coach. Orzinuovi cercherà di riscattarsi, ma per noi sarà un passaggio cruciale della stagione. È tutto nelle nostre mani”.

Mancherà Andrea Donda, infortunato di lungo corso in casa granata. Coach Di Carlo è alle prese con qualche acciacco nel roster, ma dovrebbe recuperare tutti per la sfida all’Agribertocchi.

Si gioca al Pala San Giuseppe da Copertino di Lecce, palla a due alle ore 17. Gli arbitridesignati per il match sono Angelo Caforio di Brindisi (Br), Chiara Maschietto di Treviso (Tv) e Pietro Rodia di Avellino (Av).

tagliandi per la partita possono essere acquistati sul portale Vivaticket al link per la partita possono essere acquistati sul portale Vivaticket al link https://tinyurl.com/ biglietterianardoorzinuovi , presso Tabaccheria Tondo di via Bonfante n. 33, presso Tabaccheria Romano in via Raho n. 9 , in tutti i punti vendita VivaTicket e presso la sede del Nardò Basket in via Volta n. 5. Ai prezzi standard sarà applicato il supplemento base di 1 euro per la prevendita. Sarà inoltre possibile acquistare il biglietto al botteghino del Pala San Giuseppe, prima della partita.

I prezzi. Il tagliando in Tribuna A costa 15 euro, il ridotto 7 euro; il tagliando in Tribuna B 12 euro, il ridotto 6 euro; il tagliando per la gradinata 10 euro, il ridotto 5 euro. La tariffa ridotta è destinata ad under 16 e studenti UniSalento.

La diretta streaming della partita, come sempre, sarà disponibile su LNP Pass.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp