Basket B/F: Dinamo Taranto corsara a Benevento, buona prima in campionato

Terza vittoria stagionale su tre gare disputate fuori casa. Un successo, l’ultimo conquistato domenica scorsa a Benevento, ai danni della Virtus Academy, che è stato largo: con il risultato di 85-31 (16-8, 45-12, 70-23) non poteva cominciare nel migliore dei modi l’avventura della Nuovi Orizzonti Dinamo Taranto nella Serie B nazionale. Una vittoria che fa ben sperare. Tante le giocatrici in doppia cifra: Ivaniuk (top scorer del match con 13 punti), Molino e Varvaglione (10), Panteva. Quest’ultima autrice di 12 punti, 2 rimbalzi e un assist, è pienamente recuperata.

“Una partita approcciata molto bene dalle ragazze – commenta coach Orlando -. Era la terza trasferta consecutiva ed ero un po’ preoccupato. Il fattore campo però non ha inciso sulla nostra prestazione, le ragazze hanno riposto positivamente sul campo. Buono l’apporto delle juniores, dalle under 19. Sono contento perché hanno giocato tutte, il gruppo è in crescita. Adesso speriamo di recuperare Smaliuk per la partita con Trani. È un momento positivo, cerchiamo di cavalcarlo con questi risultati”.

