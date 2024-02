Basket B/M, CJ Taranto: turno infrasettimanale in trasferta

Da San Severo a Conegliano. Ancora un back-to-back in trasferta per il CJ Basket Taranto che dal parquet del PalaBorsellino e Falcone si trasferisce alla Zoppas Arena impegnato contro la Rucker San Vendemiano nella ventiquattresima giornata, settima di ritorno, turno infrasettimanale del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West 2023/24 Girone B. Si gioca mercoledì con palla a due alle ore 20.30 con diretta su LnpPass.

Il momento resta delicato in casa CJ Basket Taranto. In campo e fuori. La società continua a lavorare alacremente per far quadrare i conti, la squadra continua a dare il massimo in campo e negli allenamenti nonostante non si riesca a invertire il trend di sconfitte che continua da inizio anno.

Anche a San Severo, come 8 giorni prima con Vicenza, i ragazzi di coach Cottignoli hanno giocato per oltre tre quarti alla pari contro l’Allianz salvo poi arrendersi nel finale che ha comunque visto i giovani Virtus mettersi in evidenza da Montanari a Gigante passando per Sannelli e Pichierri.

La Rucker San Vendemmiano è avversario sulla carta improbo per Taranto. La squadra di coach Carrea è la terza forza del girone B di serie B a due lunghezze da Roseto e 4 da Ruvo capolista. Ed è reduce dall’aver rifilato un centone a Imola nell’ultimo turno di campionato. E che si è ulteriormente rafforzata con l’arrivo di Stefano Laudoni già in doppia cifra contro Imola al pari di ben altri 5 compagni di squadra, tutti pericolosissimi, Gluditis, Calboni, Cacace, Di Emidio e Oxilia.

Sarà lotta dura, ma il CJ Taranto cercherà di farsi trovare pronto. Appuntamento dunque mercoledì 14 febbraio alla Zoppas Arena di Conegliano Veneto (TV). Arbitri dell’incontro Zuccolo Marco di Pordenone e Forni Maria Giulia di Cervia (RA). Palla a due alle ore 20.30, diretta LnpPass, servizio in abbonamento. Chi volesse vedere la partita in tv può recarsi c/o il locale Meu Pai in via Massari 15 a Taranto.

Vi ricordiamo inoltre che il CJ Basket Taranto ha messo a disposizione, di chiunque volesse contribuire, il seguente IBAN creato ad hoc per questa iniziativa: IT34P0881715800004000005763presso la Banca BCC di San Marzano di San Giuseppe a Taranto.

Il contributo, fiscalmente detraibile, va inquadrato come erogazione liberale a favore di società sportiva dilettantistica da effettuarsi tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). Riepilogando:

IBAN – IT34P0881715800004000005763

Causale da indicare nel bonifico: EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE DI CJ

BASKET TARANTO SSD ARL. N. ISCRIZIONE RASD [3021]

La società sin d’ora ringrazia tutti coloro che parteciperanno a questa “sottoscrizione popolare”. L’area marketing del CJ Basket Taranto contatterà i “donatori”, previsti alcuni benefit legati all’ingresso al palazzetto e al merchandising CJ.

SERIE B OLD WILD WEST NAZIONALE GIRONE B 2023/24 – 24a giornata

14/02/2024 20:00 Ravenna-Ruvo di Puglia

14/02/2024 20:30 Roseto-Lions Bisceglie

14/02/2024 20:30 Jesi-Lumezzane

14/02/2024 20:30 San Vendemiano-CJ Taranto

14/02/2024 20:30 Virtus Imola-Fabriano

14/02/2024 20:30 Mestre-Virtus Padova

14/02/2024 20:30 San Severo-Civitus Vicenza

14/02/2024 21:00 Chieti-Imola

14/02/2024 21:00 Ozzano-Blacks Faenza

Tutte le gare in diretta streaming per abbonati su LNP PASS

Classifica

Ruvo di Puglia 36 18-5

Roseto 34 17-6

San Vendemiano 32 16-7

Jesi 30 15-8

San Severo 28 14-9

Fabriano 26 13-10

Chieti* 25 13-10

Blacks Faenza 24 12-11

Imola 22 11-12

Mestre 22 11-12

Virtus Imola 20 10-13

Lumezzane 20 10-13

Ravenna 20 10-13

Virtus Padova 20 10-13

Civitus Vicenza 18 9-14

Lions Bisceglie 14 7-16

Ozzano 14 7-16

CJ Taranto 8 4-19

*LUX Chieti 1 punto di penalizzazione

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte

