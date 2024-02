Basket B/F, Taranto cade in casa della capolista imbattuta

Si arresta a sei la striscia positiva di risultati della Dinamo Taranto nella Serie B femminile nazionale. Contro la Virtus Ariano Irpino è arrivata la sconfitta, fuori casa: la capolista, che non ha mai perso una gara, si è imposta con il punteggio di 73-56 (25-13, 43-20, 55-34).

Un insuccesso che non pregiudica affatto l’ottimo cammino sin qui disputato dalla matricola Taranto. Nemmeno il secondo posto in graduatoria, conservato davanti alla Magnolia Campobasso. Una serata storta in terra campana, collocata in un percorso di crescita dispendioso sul piano fisico e mentale.

All’interno di un match già compromesso alla fine del primo tempo (devastanti Mastrototaro, Ferraretti, Tsiubyk), le ioniche non sono riuscite a fare il loro gioco con azioni ficcanti e hanno solamente dimezzato lo svantaggio nell’ultimo quarto, prima di cedere nel finale al cospetto della corazzata campana presentatasi pure in formazione rimaneggiata, mentre in casa Taranto si sono fatte sentire le assenze di Francesca Gismondi e Marzia Varvaglione.

La netta sconfitta costringe al mea culpa l’allenatore William Orlando. “Una partita giocata molto male da parte nostra, sotto tutti i punti di vista. Mi assumo tutta la responsabilità della pessima prestazione della squadra. Gara, con ogni probabilità, condizionata da una mia scarsa lucidità dalla panchina, dovuta a un mio stato di agitazione per situazioni che analizzeremo all’interno della squadra. Vanno fatti comunque i complimenti ad Ariano. E nell’analisi non va dimenticata la differenza qualitativa dei due roster: non per niente la squadra campana ha un budget cinque volte superiore al nostro. Bisogna chiudere questa parentesi non positiva e pensare alla partita con Fasano. Sicuramente l’affronteremo con uno spirito totalmente diverso”.

Il campionato. L’ultimo atto della stagione regolare (seguiranno le quattro partite della fase a orologio per le prime tre classificate) vedrà la Nuovi Orizzonti Taranto sfidare proprio Fasano, che in classifica è distanziato di 6 lunghezze, avendo perso con Campobasso nella sesta giornata di ritorno.

Nell’altro raggruppamento Campania, il sud-ovest, continua la marcia trionfale di Salerno, vittorioso anche sul campo della New Cap Marigliano. Dietro Agropoli e Potenza continuano si continua a battagliare.

Ferraro Group Ariano Irpino-Nuovi Orizzonti Taranto 73-56 (25-13, 43-20, 55-34).

Ariano Irpino: Moretti 16, Tsiubyk 20, Ferraretti 19, Allegro, Guilavogui 7, Armenti, Pastore n.e., Mastrototaro 11. All. Antonio Bellizzi.

Taranto: Smaliuk 20, De Pace, Tagliamento 10, Gobbi 6, Lucchesini 11, Saponaro n.e., Turco n.e., Cascione n.e., Martelli 7, Molino, Ivaniuk 2, Manco n.e.. All. William Orlando, 1° ass. all. Mimmo Calviello).

Arbitri: Alessandro Gensini di Cercola (Napoli) e Andrea Iorio di Napoli.

Note: spettatori 250 circa. Uscite per 5 falli: Smaliuk (Taranto). Nessuna per Ariano.

Quintetti iniziali: Ariano Irpino: Moretti, Tsiubyk, Ferraretti, Guilavogui, Mastrototaro. Taranto: Smaliuk, Tagliamento, Lucchesini, Martelli, Ivaniuk.

