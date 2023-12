Basket B/M, CJ Taranto tenta il bis in casa del Lumezzane

Destinazione Lumezzane. Il CJ Basket Taranto torna in viaggio. Altra trasferta lunga per i rossoblu che si spostano in Lombardia, nel bresciano, per affrontare a domicilio la LuxArm nella dodicesima giornata del campionato di serie B Nazionale Old Wild West 2023/24 girone B. Palla a due domenica 3 dicembre alle ore 18 con diretta su LnpPass.

La squadra di coach Cottignoli una settimana fa ha finalemente rotto il sortilegio che la vedeva in striscia negativa da 5 partite di fila. Il successo su Bisceglie ha ridato slancio alla truppa rossoblu che spera di essersi messa alle spalle i vari problemi, in campo e fuori, anche se gli acciacchi permangono a rendere sempre difficile le rotazioni. Ma l’entusiasmo dopo la vittoria ritrovata è motivo di sicuro ottimismo che Conte e compagni si portano a Lumezzane in un altro scontro diretto in una classifica che è molto corta.

Ne è convinto Lucas Fresno. La guardia argentina partito in quintetto contro i Lions fotografa il momento CJ: “La vittoria contro Bisceglie ci serviva tantissimo per molti aspetti, a cominciare dal fatto che si trattava di uno scontro diretto così come lo sarà quello di domenica a Lumezzane. Siamo tutti molto contenti dopo 5 sconfitte di fila, in particolare le ultime due cocenti delusioni contro Roseto e Jesi. Domenica abbiamo fatto quello che ci ha chiesto l’allenatore, abbiamo preso solo una 60ina di punti, abbiamo corso e vinto bene. Il campionato è di altissimo livello, giochiamo contro giocatori fortissimi, per i giovani non è facile ma al tempo stesso questa situazione ci aiuta a migliorare maggiormente e più in fretta. A Taranto mi sto trovando bene, la città è bellissima, coach Cottignoli lo conoscevo già e con lui mi trovo bene, vediamo il basket allo stesso modo”.

La LuxArm Lumezzane in classifica precede Taranto di sole due lunghezze, 8 vs 6, ed è reduce da qualche alto basso, la vittoria in trasferta di Padova due settimane fa a cui ha fatto da controaltare il ko interno di settimana scorsa contro l’Andrea Costa Imola. La squadra bresciana si è rinforzata proprio in queste ore con l’arrivo di Kevin Ndzie, centro camerunese di formazione italiana di 213 cm che finora ha giocato in A2 con Orzinovi. Rinforzo necessario per ovviare alle tante assenze dell’ultimo periodo per il team di coach Saputo che ha dovuto fare a meno dei vari Leone, Biancotto, Maresca e Vecerina senza dimenticare il compianto Dilas la cui morte prematura qualche settimana fa ha dilaniato tutto il mondo del basket.

Appuntamento dunque domenica 3 dicembre al PalaLumenergia di Lumezzane (biglietti a 10 euro). Arbitri dell’incontro Vastarella Giuseppe di Saronno (VA) e Spinello Riccardo di Marnate (VA). Palla a due alle ore 18, diretta LnpPass, servizio in abbonamento. Chi volesse vedere la partita in tvpuò recarsi c/o il locale Meu Pai in via Massari 15 a Taranto.

SERIE B OLD WILD WEST NAZIONALE GIRONE B 2023/24 – 12a Giornata

02/12/2023 20:45 Liofilchem Roseto-Pallacanestro Virtus Padova

03/12/2023 18:00 General Contractor Jesi-Blacks Faenza

03/12/2023 18:00 Rucker San Vendemiano-Allianz Pazienza San Severo

03/12/2023 18:00 OraSì Ravenna-Logimatic Group Ozzano

03/12/2023 18:00 Ristopro Fabriano-Tecnoswitch Ruvo di Puglia

03/12/2023 18:00 LuxArm Lumezzane-CJ Basket Taranto

03/12/2023 18:00 LUX Chieti-Gemini Mestre

03/12/2023 18:00 Lions Bisceglie-Virtus Imola

03/12/2023 18:00 Andrea Costa Imola-Civitus Allianz Vicenza

Tutte le gare in diretta streaming per abbonati su LNP PASS

CLASSIFICA

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 20 10-1

Liofilchem Roseto 16 8-3

Rucker San Vendemiano 16 8-3

Allianz Pazienza San Severo 16 8-3

Ristopro Fabriano 14 7-4

Blacks Faenza 12 6-5

General Contractor Jesi 12 6-5

LUX Chieti* 11 6-5

Andrea Costa Imola 10 5-6

OraSì Ravenna 10 5-6

Gemini Mestre 10 5-6

Virtus Imola 8 4-7

Pallacanestro Virtus Padova 8 4-7

Logimatic Group Ozzano 8 4-7

LuxArm Lumezzane 8 4-7

CJ Basket Taranto 6 3-8

Lions Bisceglie 6 3-8

Civitus Allianz Vicenza 6 3-8

*LUX Chieti 1 punto di penalizzazione

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte

