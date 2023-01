Basket B/M: CJ Taranto, Corral ‘Vietato sbagliare con Pozzuoli’

AAA vittoria cercasi disperatamente. Il CJ Basket Taranto torna in campo ed in trasferta a caccia del successo perduto. Anzi ancora non trovato in questo brutto inizio di 2023 che ha visto i rossoblu perdere entrambi i match sin qui disputati. Avversario della sedicesima giornata del campionato diserie B Old Wild West girone D, prima del girone di ritorno, sarà la Virtus Basket Pozzuoli ultima in classifica ancora a zero punti.

Taranto è reduce da due ko di fila in questo nefasto avvio di anno, La sconfitta in casa contro Cassino rimediata domenica scorsa al Tursport ha fatto il paio con quella rimediata 8 giorni prima a Roma incupendo proprio al giro di boa la classifica dei rossoblu alla fine del girone d’andata. Serve un’inversione di tendenza, serve tornare al successo quanto prima. Occasione ghiotta è la prima di ritorno che vede Conte e compagni andare sul parquet di Pozzuoli fanalino di coda del girone con ancora zero punti e con il campo squalificato, si giocherà infatti a porte chiuse.

Ma Diego Corral non vuole sentir parlare di partita già vinta, ne ha viste tante dall’alto della sua esperienza e non vuole rischiare cali di concentrazione specie in questo momento non dei migliori dal punto di vista dei risultati: “Dobbiamo evitare gli errori dei primi due quarti con Cassino, poca intensità, abbiamo concesso troppi giochi a loro, addirittura tre palle perse di fila e 6 punti incassati. Su questi aspetti ci siamo concentrati in settimana. Ci sono ancora 15 partite e abbiamo tutte le armi per risalire la classifica in vista della post season. Io stesso devo dare qualcosa in più già da domenica prossima”.

Ultimi a zero punti ma tutt’altro che arrendevoli, anzi. Così la Virtus Basket Pozzuoli che si troverà di fronte il CJ domenica. La squadra di coach Alessandro Tagliaferri (subentrato in corsa a coach Valerio Spinelli sulla panchina campana alla prima di campionato vinta da Taranto) lotta in ogni partita e resta dotata di un buon roster con due vecchie conosce del basket rossoblu, la guardia bulgara Georgi Sirakov e, anche se per poche settimane la scorsa stagione, l’ala grande montenegrina Fatih Mehmedoviq. Con loro ci sono anche Marco Cucco, tra i migliori assistman del girone, il lungo Iba Koite Thiam e l’esterno under Daniele Greggi oltre ai vari Francesco Spinelli e Georges Tamani. Per non lasciare nulla al caso proprio nelle ultime settimane sono arrivati due rinforzi Aaron Mutombo, play-guardia, classe 2003, alto 188 ex Formia in B ma soprattutto l’ala forte Simone Lucarelli, classe ’96, che vanta tanta esperienza in serie B dove si è sempre ben disimpegnato e ha vestito le casacche di Perugia, Jesi, Teramo e Lugo.

Arbitri dell’incontro: Davide Valletta di Montesilvano (PE) e Andrea Marianetti di San Giovanni Teatino (CH). MEDIA – Diretta tv e streaming su Lnp Pass solo per abbonati. Diretta radiofonica sui 96.5fm stereo e in streaming radio su Radio Cittadella anche quest’anno radio ufficiale rossoblu, al sito www.radiocittadella.it mentre la differita tv in chiaro del match andrà in onda il lunedì alle ore 14.30.

