Basket B/M: CJ Taranto a Jesi, Cottignoli ‘Giocheremo per Rafa’

Destinazione Jesi. Dopo due gare casalinghe di fila, sfortunate, il CJ Basket Taranto torna in viaggio. Trasferta nelle Marche per i rossoblu che affronteranno a domicilio la General Contractor dell’ex Tato Bruno nell’ottava giornata del campionato di serie B Nazionale Old Wild West 2023/24girone B. Palla a due domenica 5 novembre alle ore 18 con diretta su LnpPass.

La squadra di coach Cottignoli è reduce da due sconfitte consecutive tra le mura amiche contro le più quotate San Severo e San Vendemmiano. Due partite molto simili tra loro in cui Conte e compagni hanno lottato dal primo all’ultimo possesso, restando sempre attaccati alla partita, mancando un po’ di lucidità però in avvio e nei momenti chiave, specie dopo aver prodotto un buon sforzo per recuperare il gap.

In casa CJ tiene ovviamente banco la questione di Rafa Casanova la cui assenza è certa. Il giocatore spagnolo a cui è stato diagnosticato un pneumotorace, come comunicato in giornata dalla società, sarà operato a Bari per poter tornare a giocare al 100% il prima possibile.

Per coach Mario Cottignoli sicuramente una grana in più, numericamente e psicologicamente: “Non è un momento facile per tantissimi motivi, il problema di Rafa non ci voleva ma la salute del ragazzo viene al primo posto ed è questa la cosa più importante. La squadra dopo essere rimasta inizialmente scossa ha ritrovato serenità, vogliamo superare le difficoltà, tutti gli acciacchi in roster e cercare come sempre di fare il massimo per andare a Jesi a vincere”.

A Jesi sarà scontro diretto con la General Contracotor che ha due punti in più di Taranto in classifica ed è reduce da due vittorie di fila contro Bisceglie e a Lumezzane. Tra le file marchigiane c’è una vecchia conoscenza del CJ Basket, quel Tato Bruno che ha indossato due volte la casacca rossoblu in due stagioni diverse, l’ultima delle quali lo scorso campionato. Accanto alla guardia argentina un roster di tutto rispetto affidato a coach Marcello Ghizzinardi con i vari Daniele Merletto, il play-guardia Roberto Marulli, l’ala con tanti punti nelle mani Tommaso Rossi e ancora Giulio Casagrande e il pivot Lorenzo Varaschin (ex Matera). Dalla panchina, tra gli altri, escono Antonio Valentini e il lungo Francesco Ihedioha.

Appuntamento dunque domenica 5 novembre al PalaTriccoli di Jesi. Biglietti: intero 12€, ridotto 10€, gratuito per i minori di 18 anni. Arbitri dell’incontro Di Salvo Edoardo di San Giuliano Terme (PI) e Mariotti Davide di Cascina (PI). Palla a due alle ore 18, diretta LnpPass, servizio in abbonamento. Chi volesse vedere la gara può recarsi c/o il locale Meu Pai in via Massari 15 a Taranto.

SERIE B OLD WILD WEST NAZIONALE GIRONE B 2023/24 – 8a giornata

04/11/2023 20:30 Logimatic Group Ozzano-Civitus Allianz Vicenza

05/11/2023 17:00 Allianz Pazienza San Severo-LuxArm Lumezzane

05/11/2023 18:00 Virtus Imola-Blacks Faenza

05/11/2023 18:00 LUX Chieti-Pallacanestro Virtus Padova

05/11/2023 18:00 Liofilchem Roseto-Tecnoswitch Ruvo di Puglia

05/11/2023 18:00 Gemini Mestre-Andrea Costa Imola

05/11/2023 18:00 Rucker San Vendemiano-Lions Bisceglie

05/11/2023 18:00 General Contractor Jesi-CJ Basket Taranto

05/11/2023 18:00 OraSì Ravenna-Ristopro Fabriano

Tutte le gare in diretta streaming per abbonati su LNP PASS

Classifica:

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 14 7-0

Allianz Pazienza San Severo 10 5-2

Liofilchem Roseto 10 5-2

Rucker San Vendemiano 10 5-2

Ristopro Fabriano 10 5-2

Gemini Mestre 8 4-3

LUX Chieti 8 4-3

LuxArm Lumezzane 6 3-2

Pallacanestro Virtus Padova 6 3-3

Blacks Faenza 6 3-3

General Contractor Jesi 6 3-4

OraSì Ravenna 6 3-4

Lions Bisceglie 4 2-5

Virtus Imola 4 2-5

CJ Basket Taranto 4 2-5

Civitus Allianz Vicenza 4 2-5

Andrea Costa Imola 4 2-5

Logimatic Group Ozzano 2 1-6

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte

