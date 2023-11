Basket B/Int: Virtus Molfetta, trasferta insidiosa a Marigliano

Il tempo per godersi una vittoria ottenuta negli ultimissimi minuti di una partita equilibrata contro il Benevento è davvero molto risicato. La DAI Optical Virtus Basket Molfetta torna sul parquet del Palanapolitano di Marigliano dopo soltanto 72 ore per affrontare domenica 5 novembre alle ore 19.30 la Promobasket Marigliano.

Nonostante gli otto punti in classifica che separano i biancoazzurri dai campani, la trasferta di domenica prossima, valida per la settima giornata del Campionato di Serie B Interregionale, è tra quelle più insidiose. Se rimanere con i piedi per terra continua ad essere un imperativo per gli uomini allenati da Sergio Carolillo, le ultime prestazioni hanno dimostrato come continuare a sognare è lecito.

Sei partite ufficiali disputate, sei vittorie conquistate con un bottino pari a 12 punti in classifica che continuano a valere il primato solitario in classifica. E’ questo lo score della DAI Optical Virtus Basket Molfetta che meglio sottolinea il buono stato di forma dell’intera squadra.

Il segreto del successo potrebbe essere quello di una squadra capace di trovare il giusto equilibrio tra pregi e difetti. Se in media, nelle prime cinque partite, ci si è trovati dinanzi una Virtus partita a mille nelle primissime fasi di gioco per poi calare tra la fine del terzo e la prima metà dell’ultimo quarto, diversa è la considerazione da fare rispetto dopo l’ultimo match disputato. Contro la Cestistica Benevento (anche per gran merito dell’avversario) la Virtus è partita male, lenta e con una bassissima percentuale di realizzazione, per poi ritrovare gioco e dinamismo nella seconda parte della gara ed in particolar modo nel finale.

E’ questa la strada giusta da continuare a percorrere da qui sino alla fine della stagione. «Dopo la vittoria soffertissima di giovedì, abbiamo dimostrato di essere realmente squadra, tirando con percentuali basse, ma vincendo con la difesa – ha commentato il DS Mauro Lot alla vigilia dell’altra importante sfida contro il Marigliano – Sono molto soddisfatto di come la squadra si è comportata, dove, nonostante una giornata storta che spero non si ripeta più, siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Adesso ci aspetta una partita difficile con un Marigliano che viene da una serie di sconfitte e avrà come unico obiettivo quello di riscattarsi in casa contro di noi».

Come sottolineato, quella di domenica non sarà una trasferta semplice per i biancoazzurri della Virtus. La classifica e le ultime sconfitte non rendono merito ad una squadra con un roster importante come quello della Promobasket Marigliano. Parliamo di una squadra molto buona, con un campo caldo e un quintetto di valore come l’ala lituana Raupys, il playmaker Ciminella, Ingrosso e Spera. Giocatori di categoria importante per una squadra che risulta molto insidiosa soprattutto se affrontata in casa.

