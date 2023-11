Basket B/M: Basta complimenti, Lions Bisceglie vuole la vittoria

Secondo viaggio in Veneto per i Lions Bisceglie, attesi domenica 5 novembre sul parquet della Zoppas Arena di Conegliano per il match contro San Vendemiano, valido per l’ottava giornata d’andata del girone B del torneo di Serie B Nazionale Old Wild West. Palla a due fissata per le ore 18.

L’obiettivo è chiaro: smettere di accontentarsi dei complimenti e delle belle prestazioni per mettere fieno in cascina in prospettiva salvezza e lasciarsi definitivamente alle spalle l’amarezza per le battute d’arresto maturate contro Ravenna, Fabriano, Jesi e Roseto in circostanze rocambolesche.

I NERAZZURRI

Momento psicologicamente non semplice per la giovane pattuglia di coach Enrico Fabbri, troppo penalizzata dagli episodi e in clamoroso credito con la fortuna. La posizione di classifica non rende in alcun modo giustizia alla qualità del gioco che il gruppo ha prodotto finora ma sarà fondamentale mantenere più che mai i nervi saldi e perseverare in quanto di buono mostrato nelle sette partite precedenti.

Sarà indispensabile limare le disattenzioni e le sbavature che sono costate ai Lions almeno tre delle cinque sconfitte maturate nei finali di gara, alzando l’asticella in termini di lucidità e determinazione nei minuti conclusivi. Un salto di qualità che va compiuto in fretta e in modo netto, anche perché il lavoro svolto in settimana è sempre eccellente e sotto il profilo dell’impegno non c’è assolutamente nulla da rimproverare ai Lions.

GLI AVVERSARI

San Vendemiano è formazione di spessore, allestita con l’obiettivo minimo di conquistare un piazzamento nella griglia playoff. Il general manager Michele Gherardini è figlio d’arte: suo padre Maurizio è uno dei dirigenti sportivi italiani più vincenti e affermati al mondo grazie ai successi mietuti con la Benetton Treviso, all’esperienza di Toronto nell’Nba e in Turchia con il Fenerbahce Ulker.

Il tecnico Michele Carrea, 41 anni e un vissuto rilevante alla guida di Biella, Pistoia e Treviglio, può fare affidamento su giocatori del livello di Lorenzo Calbini (ex Senigallia), Niccolò Gatti (che ha sfidato Bisceglie con la canotta di Fabriano), Alberto Cacace (visto anche con Palestrina), Tommaso Oxilia (miglior rimbalzista della squadra) e Sebastiano Perin (che ha giocato anche a Torrenova), senza dimenticare Edoardo Di Emidio. Il playmaker abruzzese, che per due annate consecutive ha giocato per i Lions, è rimasto finora ai box a causa di un infortunio.

L’organico, del quale fanno parte anche l’esperto pivot Alberto Chiumenti (36 anni) e la coppia di promettenti 2004 formata da Mauro Zacchigna ed Enrico Vettori, è impreziosito dal lettone Kristaps Gluditis, non a caso il miglior realizzatore del team con 16.3 punti di media. La compagine veneta è imbattuta in casa.

ARBITRI E UFFICIALI DI CAMPO

Il match sarà arbitrato da Davide Nonna di Milano e Davide Quadrelli di Santa Maria Hoè (Lecco). Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Ilaria Vitella di Schio (segnapunti), Tobia Dal Santo di Breganze (cronometrista) e Samantha Bianco di Arcugnano (addetto ai 24”).

COPERTURA MEDIA

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming a partire dalle ore 17:45 sulla piattaforma OTT a pagamento Lnp pass (tutte le informazioni sui costi al sito https://lnppass.legapallacanestro.com).

Aggiornamenti sul punteggio del match al termine di ogni quarto sui canali social Lions, che riporteranno anche ulteriori contenuti prima, durante e dopo l’incontro.

Il resoconto della gara, con altri dati e curiosità, sarà disponibile sul sito internet www.lionsbisceglie.com mentre gli highlights e ulteriori contenuti saranno pubblicati su Facebook, Instagram, Youtube e Tik Tok.

