Basket B/F, pazienza e maturità: Taranto espugna Fasano

Ha studiato, osservato la sua preda nelle varie fasi della gara e l’ha colpita ai punti vitali venendo fuori sulla distanza. Così la Nuovi Orizzonti Dinamo Taranto è riuscita a espugnare il nuovo palazzetto dello sport di Fasano imponendosi sulla formazione locale con il punteggio finale di 69-55 (16-16, 29-33, 43-45).

Dopo il ko inflitto dalla corazzata Virtus Ariano Irpino nella sesta giornata, un’impresa sfiorata in casa, le ragazze allenate da William Orlando hanno trovato il pronto riscatto nello stesso palazzetto dove si erano imposte a inizio stagione nella semifinale del girone A della Coppa Campania.

Il successo sulla temibile Eco Ambiente Sud Fasano è stato figlio della reazione corale. E dei canestri di Claudia Tagliamento in particolare: con 26 punti realizzati la brindisina è stata la top scorer della serata.

“Nei primi due quarti abbiamo giocato alla pari con un buon Fasano – commenta William Orlando, coach di Taranto -, nel terzo periodo abbiamo aumentato l’intensità difensiva e la fisicità. Il break lo abbiamo costruito da una serie di palle recuperate, che ci hanno permesso di scappare via. Possiamo considerarla una vittoria di maturità costruita con pazienza. Facciamo i complimento al Basket Fasano per la bella prestazione realizzata”.

Il campionato – Con la vittoria a Fasano, la matricola Nuovi Orizzonti Taranto ha chiuso nel migliore dei modi il girone d’andata del raggruppamento A della Serie B nazionale: le tarantine stazionano nei quartieri alti, al secondo posto in graduatoria in coabitazione con La Molisana Campobasso, a ridosso della capolista Ariano Irpino, che ha una gara da recuperare. Le campane tenteranno l’allungo martedì 12 dicembre, in casa, proprio con Fasano. Il campionato osserverà una pausa in occasione delle festività per riprendere nel 2024. Taranto ritroverà le mura amiche del PalaMazzola il 6 gennaio, quando ospiterà la Virtus Benevento fanalino di coda che non ha ancora vinto una gara.

Basket Fasano – Nuovi Orizzonti Taranto 55-69 (16-16, 33-29, 45-43).

Fasano: Falenczyk 21, Golemi 8, Skapin 10, Mazzullo 14, Orsini, Mangione 2, Tateo, Vaccaro, Mazzone, Pinto, Giannuzzin.e., (All. Giuseppe Lovecchio – 1° ass. all. Giovanni Mattia Marangi).

Taranto: Smaliuk 13, De Pace, Tagliamento 26, Gobbi n.e., Gismondi 7, Varvaglione, Lucchesini 11, Turco, Cascione n.e., Martelli 2, Molino, Ivaniuk 10 (All. William Orlando – 1° ass. all. Mimmo Calviello).

Note: spettatori 150 circa. Uscite per cinque falli: Smaliuk (Taranto). Nessuna per Fasano.

Arbitri: Giovanni Semeraro di Corato (Bari) e Francesco Ricciardi di Santeramo in Colle (Bari).

