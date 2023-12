Basket C/M, terza vittoria casalinga consecutiva per la NMC Corato

Terza vittoria consecutiva casalinga per la Nuova Matteotti Corato che si mette alle spalle il pesante ko di Fasano e, con una prestazione brillante soprattutto nei primi due quarti, sconfigge la Proshop New Virtus Mesagne con il risultato di 82-74 salendo a quota 6 punti in classifica.

Coach Azzollini schiera dal primo minuto Gatta (al posto di Latella) al fianco di Pucci, Pekic, Seye e Mazzilli. Dall’altra parte coach Sanchez si affida a Salerno, Angelini, Smith, Quaranta e Bitetti.

Primo quarto pirotecnico con entrambe le squadre che si divertono e fanno divertire il pubblico del PalaLosito grazie ad azioni spettacolari (come la poderosa schiacciata di Smith sull’8-7) e a percentuali irreali dalla lunga distanza: le tre triple di Gatta e le due messe a segno da Pekic consentono alla NMC di chiudere i primi dieci minuti di gioco sul 30-17.

Corato è padrona assoluta del campo anche nel corso del secondo quarto con Boyang e Seye che fanno la voce grossa sotto le plance e permettono ai biancoblu di raggiungere i 22 punti di vantaggio (47-25). Nel finale di quarto però il sistema operativo dei padroni di casa va in tilt e Mesagne ne approfitta piazzando un parziale di 12-0 grazie a Smith e Salerno: si va all’intervallo sul 47-37.

All’uscita dagli spogliatoi gli ospiti ci credono alla clamorosa rimonta e, con due bombe consecutive di Salerno, si portano addirittura sul -3 (48-45). Gli Azzollini boys si ricompattano nel momento più difficile e mettono a referto un prezioso break di 11-0 con cui si riportano ad un margine di vantaggio rassicurante da Mesagne (59-45), che tuttavia risponde colpo su colpo con un controparziale di 7-0 (59-52). Il terzo quarto si conclude con il risultato di 61-54.

Nonostante gli 0 punti in classifica, la formazione brindisina si dimostra davvero un avversario ostico per la NMC: infatti ad inizio quarto quarto Mesagne accorcia ulteriormente il divario e, grazie ad Angelini, si porta a soli quattro punti di distanza (65-61). Però i gialloblu non hanno fatto i conti con la fame e la voglia coratina di conquistare l’intera posta in palio: Gatta e capitan Mazzilli si rivelano una spina nel fianco di Mesagne e il break di 10-2 da loro costruito è decisivo per le sorti della partita (75-63). Il tabellone del PalaLosito recita a fine gara il risultato di 82-74 a favore della società della presidente Balducci.

NUOVA MATTEOTTI CORATO – PROSHOP NEW VIRTUS MESAGNE 82 – 74

CORATO: Gatta 17, Latella 4, Pekic 17, Pucci 10, Martinelli n.e., Angarano, Seye 16, Mazzilli 11, Allegretti 3, Sciscioli n.e., Bojang 4. Coach: Azzollini.

MESAGNE: Tanzi, Martinelli, Vitucci 11, Smith 24, Piscitelli, Berdychevskyi, Angelini 9, Bitetti 5, Salerno 14, Zullo n.e., Quaranta 7, Condric 4. Coach: Sanchez.

Parziali: 30-17; 47-37; 61-54; 82-74

Arbitri: Conforti di Matera e Agresta di Brindisi.

