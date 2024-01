Basket B/F, Dinamo Taranto vince ancora e si prende il secondo posto

Sa prendere il largo, soffrire e lottare. Anche nel nuovo anno: dopo aver asfaltato la Virtus Benevento in casa, la Nuovi Orizzonti concede il bis aggiudicandosi il match contro la New Juve Trani, con il risultato di 75-66 (27-19, 53-31, 58-49).

La vittoria in trasferta nella seconda giornata di ritorno della Serie B nazionale è stata costruita nella prima metà di gara, quando il vantaggio sulla formazione di coach Totaro ha superato i venti punti. Penalizzati da un carico eccessivo di falli (fuori Lucchesini e Smaliuk nell’ultimo quarto), le ioniche hanno subìto il ritorno di Trani, ma hanno trovato la forza di ricompattarsi e spuntarla nel rush finale.

Nel complesso, ottima la prova offerta dalle ragazze rossoblu. Particolarmente quelle di Alice Lucchesini e Francesca Gismondi, menzionate dal tecnico William Orlando. “Molto buoni i primi due quarti – ha dichiarato il coach -. Possiamo dire che tutto ha funzionato e abbiamo preso un vantaggio importante. Nel terzo e nel quarto periodo abbiamo sofferto la difesa fisica di Trani. Siamo molto contenti della vittoria e del secondo posto in solitaria. Certamente c’è da migliorare: lavoreremo in palestra per fare in modo che durante la stessa partita non ci siano cali di rendimento”.

Il campionato – Sabato prossimo, al PalaMazzola (ore 21.15) arriva la Magnolia Campobasso, sconfitta dalla capolista Virtus Ariano Irpino in casa e superata in classifica proprio da Taranto. La vittoria consentirebbe alle ioniche di distanziarle e ritagliarsi il ruolo di antagonista delle campane che non hanno mai perso una gara. Il successo sulla Juve Trani, roster rispettabile rinforzatosi con l’ingaggio di Natália Filická, rappresenta un’ulteriore iniezione di fiducia, utile a reggere il confronto con le prossime avversarie, le quali avevano inflitto una pesante sconfitta all’Arena di Campobasso nel girone d’andata.

