Basket, la Happy Casa Brindisi cade nettamente a Bologna: finisce 103-76

Niente da fare per l’Happy Casa Brindisi nel posticipo della prima giornata di ritorno della Legabasket. La formazione di coach Dragan Sakota (priva di Jeremy Senglin) è stata nettamente battuta dalla Virtus Bologna che, soprattutto nella prima parte della gara, ha avuto percentuali altissime dalla grande distanza, col solito Belinelli mattatore. E nei primi venti minuti la NBB è stata sotto anche di 30 punti. Dopo il 58-36 dell’intervallo, la musica non è cambiata e la formazione felsinea ha controllato senza particolari problemi l’inerzia del match imponendosi 103-76. Miglior realizzatore biancoazzurro, e della serata, Frank Bartley con 21 punti, mentre sulla sponda virtussina Belinelli e Lundberg hanno realizzato 16 punti. Domenica prossima l’Happy Casa Brindisi tornerà nel Pala Pentassuglia per affrontare la Ge.Vi. Napoli per un derby del sud che i biancoazzurri – sempre ultimi con sei punti – dovranno assolutamente vincere per alimentare la speranza di conquistare la salvezza.

