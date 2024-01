Basket B/F, Dinamo Taranto: successo largo e convincente

Un brindisi al nuovo anno. Un successo che è stato convincente e largo, conquistato tra le mura amiche del PalaMazzola, nella serata di sabato sei gennaio, ai danni dellaVirtus Academy Benevento: il risultato finale di 97-38 (19-8, 45-18, 73-27) racconta il divario tra le due formazioni, accresciuto dalla inferiorità numerica delle ospiti presentatesi in riva allo Jonio con un roster ridotto all’osso.

Aggiudicandosi la prima gara del girone di ritorno, senza faticare e senza soluzione di continuità in attacco (per poco non faceva cento), la Dinamo prosegue la marcia nella Serie B nazionale, ai piani alti del girone A. E può guardare con fiducia alla prossima sfida esterna con la New Juve Trani.

Il matchTaranto-Benevento – Starting lineup della Nuovi Orizzonti: Francesca Gismondi, Natalia Smaliuk, Alice Lucchesini, Yaroslava Ivaniuk, Erika Martelli. Benevento risponde con Sharon Romano, Vittoria Lafranceschina, Marika Muscetta, Maria Vetrone, Martina Iarrusso.

L’approccio alla gara non è dei migliori per la formazione ionica che deve ritrovare il ritmo dopo il riposo forzato

dei giorni scorsi. Al primo canestro firmato Martelli, segue la tripla di Vetrone e il canestro di Muscetta per il sorpasso della squadra allenata da Giulio Musco. È un fuoco di paglia. Taranto reagisce e prende progressivamente il largo sotto i colpi di Lucchesini e Ivaniuk. Nel secondo tempo continua l’assolo della Nuovi Orizzonti che aumenta anchel’aggressività sui portatori di palla della formazione ospite. Benevento è costretta a giocare pure in quattro per l’infortunio della Vetrone, poi rientrata in campo.

Messo in cassaforte il risultato, coach Orlando può far riposare le cestiste di maggior esperienza (causa influenza, Claudia Tagliamento è stata la grande assente della gara) per far giocare insieme tutte le under. Le quali si intendono alla perfezione, come gruppo affiatato, protagoniste anche del campionato di Serie C, dominato sul campo di gioco.

Particolarmente ispirata, Carol Manco. Una garanzia, Erika Martelli. Una delizia, Annapia Molino, anche nella fase realizzativa la play tarantina è stata la top della serata con 19 punti. Un plauso a tutte le altre.

