Brindisi compie un altro miracolo battendo la Leonessa Brescia per 88-79. Prestazione convincente dei ragazzi di coach Sakota, fra i quali spiccano Sneed (28 punti, 6 rimbalzi) e il neo acquisto Frank Bartley (17 punti in 13 minuti), fondamentale per condurre la squadra alla vittoria negli ultimi concitati minuti. Con questo successo Brindisi raggiunge quota 6 ed è a una sola vittoria da Treviso e a due da Pesaro, entrambe sconfitte in questa ultima giornata del girone d’andata.

+++ IN AGGIORNAMENTO

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp