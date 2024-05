Basket A2/M, Nardò: vittoria fondamentale con la Luiss Roma

In una partita cruciale per la lotta alla permanenza in A2, l’Hdl Nardò Basket ha ottenuto una vittoria fondamentale con la Luiss Roma, consolidando la propria posizione nel girone salvezza. La vittoria dei neretini ha fatto scivolare Chiusi, diretta concorrente, a 30 punti dopo la sorprendente sconfitta casalinga con Latina.

La partita ha visto entrambe le squadre lottare con tenacia, ma è stata la determinazione di Nardò a prevalere alla fine. Nonostante una fase di convalescenza dopo la sconfitta con Agrigento, la squadra ha dimostrato il proprio valore sul campo, rispondendo con sacrificio e coraggio alle richieste del club e dell’allenatore Dalmonte.

L’incontro è iniziato con una formazione composta da Parravicini, Baldasso, La Torre, Stewart jr. e Iannuzzi per Nardò. Il ritmo della partita è stato intenso fin dall’inizio, con Baldasso che ha segnato i primi 5 punti per la squadra granata. La difesa attenta di Nardò ha limitato le opportunità per la Luiss Roma, permettendo a Nardò di mantenere il controllo del gioco.

Nel corso della partita, Nardò ha mantenuto il dominio sotto i tabelloni e ha allungato il proprio vantaggio, grazie anche alle prestazioni di Stewart jr. e Parravicini, autori rispettivamente di 27 e 23 punti. Nonostante un momento di difficoltà nel terzo quarto, Nardò è riuscita a riprendere il controllo del gioco, gestendo con intelligenza il vantaggio accumulato.

Il match si è concluso con una vittoria convincente per Nardò, che ora guarda con fiducia verso il futuro. La vittoria di oggi rappresenta una nuova alba per la squadra granata, incoraggiante e piena di promesse per il resto della stagione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author