Basket A2 | Dalmonte scuote il Nardó: “Giochiamo con rispetto, sacrificio e coraggio”

In casa HDL Nardò Basket non c’è tempo per soffermarsi troppo sulla cocente sconfitta rimediata in terra siciliana. Il ko di Agrigento è stato tanto brutto quanto rumoroso, ma per i granata di coach Dalmonte è già tempo di scendere nuovamente in campo per la seconda gara di ritorno della puole salvezza.

Fra le mura amiche del Pala San Giuseppe da Copertino di Lecce sarà ospite di giornata la Luiss Roma nell’infrasettimanale di mercoledì 29 maggio. Ai laziali servirebbe un vero e proprio miracolo per rientrare nella corsa al mantenimento della categoria, ma lo stesso discorso valeva anche per la Moncada Energy domenica scorsa. Guai dunque a sottovalutare le ambizioni di un avversario che il precedente d’andata dello scorso 8 maggio è riuscito ad aggiudicarselo per 89-87. La Luiss arriva in Salento con uno score di quattro sconfitte consecutive, mentre il Toro (dal confronto perso in terra capitolina) ha presentato un andazzo intervallato: dai successi interni con Latina e Cento, alle sconfitte in trasferta fra Roma, Chiusi e Agrigento. Vincere per la terza gara di fila in casa aiuterebbe HDL Nardò a mettersi nuovamente su binari favorevoli in vista degli ultimi tre impegni, ma contestualmente bisognerà sperare in un passo falso della San Giobbe, attualmente a pari punti con i neretini e reduce da tre vittorie nelle ultime quattro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author