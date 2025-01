Basket A2/M, Nardò a Torino per reagire e ripartire

Azzerare le tare emotive, assimilare la lezione di un girone d’andata complicato, chiuso con appena cinque vittorie, e trasformare le difficoltà in opportunità. Questo il mantra sulla scrivania di Matteo Mecacci, allenatore di HDL Nardò Basket, che si prepara al giro di boa del campionato di Serie A2. La ripartenza è fissata per domenica 12 gennaio, sul difficile parquet della Reale Mutua Torino.

Per i granata, fermi al penultimo posto in classifica, l’obiettivo è chiaro: dare continuità ai segnali positivi delle ultime prestazioni e, soprattutto, tornare a far punti. A disposizione di Mecacci ci saranno due nuovi innesti, Giordano Pagani e Marco Giuri, chiamati a portare esperienza e profondità al roster.

Torino in crisi, ma pericolosa

Anche la Reale Mutua Torino non vive un momento facile. La squadra di Matteo Boniciolli, veterano delle panchine italiane, arriva alla sfida dopo cinque sconfitte consecutive contro Pesaro, Cremona, Avellino, Cividale e Vigevano, che l’hanno risucchiata in zona playout. L’ultimo successo dei gialloblù risale ormai al 1° dicembre, contro Rieti (74-69).

Con un bilancio di sette vittorie stagionali e una media punti di 75.5 segnati contro 78.4 subiti, Torino paga probabilmente il prezzo di un roster rinnovato, in cui i soli confermati sono Matteo Schina e Matteo Ghirlanda. Intorno a loro, giovani in crescita come Max Ladurner e Antonio Gallo, e veterani come Aristide Landi, Matteo Montano e Giovanni Severini. Le punte di diamante della squadra sono Kevion Taylor, autore di 16.6 punti a partita, e Ife Ajayi, che viaggia a 16.3 punti e 9.2 rimbalzi di media.

Precedente favorevole a Torino

La gara di andata, giocata il 13 novembre scorso, vide Torino espugnare il Pala San Giuseppe con il punteggio di 68-74. Dopo essere stata sotto anche di 15 punti, la squadra piemontese ribaltò il match grazie a determinazione, lucidità e alle mosse tattiche di Boniciolli. Ajayi e Severini furono i protagonisti di quella rimonta, mentre Nardò, nonostante un primo tempo positivo, crollò alla distanza.

Appuntamento a domenica

La sfida Torino-Nardò, che inaugura il girone di ritorno, si giocherà al Pala Asti con palla a due alle ore 17. Gli arbitri designati sono Daniele Alfio Foti (Bareggio), Fulvio Grappasonno (Lanciano) e Matteo Luchi (Prato).

Il match sarà trasmesso in diretta streaming su LNP Pass (riservato agli abbonati), mentre Radio Centrale offrirà la radiocronaca su www.radiocentrale.net. Per entrambe le squadre, un’occasione importante per voltare pagina e ritrovare fiducia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author