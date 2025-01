Basket B/F, Gianpaolo Amatori nuovo allenatore della Dinamo Taranto

Dopo l’addio di coach Caricasole, la Dinamo Nuovi Orizzonti Taranto ha scelto Gianpaolo Amatori come head coach per la stagione 2024/25. Una decisione che porta alla guida della squadra un tecnico di esperienza e con una carriera di successi.

Nato a Brindisi il 27 giugno 1961, Amatori si è laureato in tecniche della prevenzione e ha ottenuto il titolo di allenatore nazionale nel 1992. La sua carriera nel mondo del basket è costellata di traguardi importanti. Tra i successi più rilevanti figurano la vittoria di campionati in diverse categorie: dalla 1a Divisione con l’Olympic Team Brindisi nella stagione 1982/83, fino alla promozione in Serie D e oltre, con Assi Brindisi, Basket Carovigno e altre formazioni. Ha guidato squadre sia maschili che femminili.

Non solo club, ma anche esperienze di prestigio con le rappresentative regionali: con la squadra della Puglia, al Trofeo “Decio Scuri” ha ottenuto un quinto posto. Negli ultimi anni, inoltre, si è dedicato al settore giovanile contribuendo alla crescita di nuovi talenti per Robur Brindisi, Ferrini Brindisi e Volo Rosa Brindisi.

Con un curriculum così ampio e variegato, Gianpaolo Amatori rappresenta la figura ideale per condurre la Dinamo Nuovi Orizzonti Taranto verso nuovi traguardi.

