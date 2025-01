Basilicata, turismo da record nel 2024

Il 2024 è stato un anno da record per il turismo in Basilicata. Ad annunciarlo con grande soddisfazione è stato il presidente Bardi con un post su Facebook. Solo nella città dei Sassi si è registrato un +82% di arrivi internazionali e un +56% di presenze nei primi 10 mesi del 2024 rispetto al 2019. In Basilicata invece il dato parla di un + 59% di arrivi e un + 39% di presenze sempre rispetto al 2019.

Numeri che confermano come la Basilicata e Matera siano sempre più attrattive nel panorama internazionale. Un turismo esperienziale rafforzato anche dalla capacità dei borghi e delle mete estive di attrarre sempre più visitatori e turisti facendo leva anche sul cosiddetto turismo delle radici di cui la Basilicata è stata una delle regioni leader nel promuovere tale tipo di vacanza.

Ottimi anche i numeri legati al turismo scolastico. Lo scorso anno sono stati 33.450 gli studenti che hanno visitato il territorio lucano a testimonianza del crescente interesse verso l’offerta educativa e turistica di una regione che con il suo mix unico di storia, natura e innovazione, continua a catturare l’attenzione di giovani desiderosi di conoscere e imparare.

Incoraggianti, secondo quanto riportato da Federalbergi anche le previsioni per l’Epifania con tante opportunità di festeggiare il 6 gennaio approfittando anche dei saldi invernali. fuori casa si arricchiscono con la stagione dei saldi. Da parte degli albergatori diverse proposte e pacchetti scontati con tariffe speciali per famiglie e gruppi, oltre ad assicurare la ormai nota, calorosa accoglienza per i turisti che sceglieranno – anche nel 2025 – la Basilicata come meta dei loro viaggi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author