Bonifici istantanei senza sovrapprezzo: nuove regole dal 9 gennaio

Dal 9 gennaio entrano in vigore le nuove regole europee sui pagamenti, con l’obiettivo di rendere i bonifici istantanei accessibili a tutti, senza costi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. La normativa impone a tutte le banche non solo di ricevere, ma anche di offrire questo servizio ai propri clienti, favorendone la diffusione e l’utilizzo.

I bonifici istantanei permettono trasferimenti di denaro immediati, disponibili 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, superando le limitazioni dei bonifici tradizionali, effettuabili solo in orari feriali. Questo strumento può essere utilizzato per acquisti in negozio e garantisce alle imprese un accesso immediato ai fondi, semplificando le transazioni e migliorando la liquidità.

