Basilicata, presentati i piani della Protezione Civile

POTENZA – Nella Sala del Coniglio della Provincia di Potenza, nell’ambito della Settimana nazionale della Protezione civile e in occasione della Giornata mondiale per la riduzione dei disastri naturali istituita dall’Onu, si è svolta una giornata di formazione e confronto con le amministrazioni comunali locali per la prevenzione dei rischi e per presentare i Piani di Pianificazione territoriale della Protezione civile.

