Barletta verso Canosa, umiltà parola chiave

BARLETTA – Tre vittorie nei primi tre match ufficiali includendo la Coppa Italia, ma il Barletta (foto Dicorato) non abbassa la guardia e punta a restare in vetta al campionato di Eccellenza. Biancorossi impegnati domenica alle 15:30 al San Sabino contro il Canosa, in un impianto che nella mente del pubblico barlettano evoca numerosi ricordi relativi all’ultimo decennio. De Candia raccomanda massima concentrazione per rimanere a punteggio pieno nella massima categoria regionale.

Biancorossi in campo sul sintetico del Simeone dopo la vittoria contro il Bisceglie in Coppa Italia, con De Candia che dovrà fare a meno di Bottalico squalificato. Tra i titolari biancorossi, mercoledì sera, si è già visto Bernaola, che a Canosa potrebbe prendere il posto del centrocampista barese. Ballottaggio in attacco, con Lattanzio che potrebbe conservare la maglia da titolare.

Ultime indicazioni dopo la rifinitura di sabato mattina, con De Candia che potrà sciogliere i dubbi di formazione, tra cui anche quelli sul portiere: buona prova di Massari con il Molfetta, incerto Staropoli col Bisceglie dopo la performance positiva all’esordio in campionato. Per il tecnico molfettese serve comunque umiltà per restare in vetta e puntare già a staccare il Bitonto.

