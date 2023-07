Barletta, troppo caldo: entra in chiesa e ruba un ventilatore

BARLETTA – Il caldo che supera la soglia dei 40 gradi non risparmia nemmeno le chiese pugliesi. A Barletta, un singolare episodio riguarda la parrocchia di San Giacomo, nel pieno del popoloso quartiere Settefrati: le telecamere di videosorveglianza hanno sorpreso una persona che, martedì mattina, si è diretta in modo furtivo verso l’altare e ha sottratto un ventilatore ubicato in una zona laterale, utilizzato per rinfrescare i fedeli più assidui nelle prime file.

Pochi secondi per il furto, che si è consumato intorno alle 8. Prima un rapido segno della croce davanti all’altare, poi l’individuo, con tranquillità, si è avvicinato al ventilatore, staccando la spina dalla presa e portando con sé il prezioso strumento anti-caldo.

Don Fabio Daddato, il parroco della chiesa di San Giacomo, si trovava in sacrestia al momento del furto, intento a svolgere diverse commissioni prima della giornata di regolari celebrazioni. Sconcerto e delusione anche tra i frequentatori della parrocchia, che si sono messi immediatamente a disposizione per reperire e collocare un nuovo ventilatore ad uso comune dei fedeli. Le temperature degli ultimi giorni, evidentemente, non conoscono limiti ai sistemi per sfuggire al caldo.

