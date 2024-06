Barletta, tragedia in spiaggia: 70enne perde la vita nella zona di Ponente

Tragedia questa mattina sulle spiagge di Barletta, dove un bagnante è deceduto nella zona di Ponente. Secondo le prime informazioni raccolte l’uomo sarebbe stato colto da un malore mentre si trovava da solo sul litorale barlettano. Il settantenne sarebbe stato ritrovato a riva in stato di incoscienza e a nulla sarebbe servito l’intervento dei soccorritori del 118 che hanno solo potuto constatare il decesso dell’uomo.

La tragedia avviene a pochi giorni da un altro tragico analogo episodio, questa volta nella zona di Levante, in cui a perdere la vita è stato un cittadino andriese di 78 anni, che aveva avvertito forti dolori al petto dopo l’uscito dal mare. Anche in questo caso i sanitari del 118 arrivati sul posto per i soccorsi hanno solo potuto constatare il decesso dell’uomo, probabilmente a causa di un infarto.

