BARLETTA – Riaperto a Barletta il sottopasso che collega viale Marconi a via Imbriani, in corrispondenza dello snodo di via Torino. L’accesso pedonale che collega la periferia cittadina al centro è tornato fruibile dopo circa due settimane, nell’ambito dei lavori del secondo fronte di stazione. Le operazioni, condotte da Ferrotramviaria, hanno permesso la manutenzione e la messa in sicurezza di un passaggio utilizzato da migliaia di persone ogni giorno.

Attesa per le modifiche e l’attivazione del servoscala, che sarà attivo dalla prossima settimana e permetterà il normale accesso dei disabili al sottopasso. Le operazioni, adesso, si spostano sul secondo fronte di stazione, con un’opera che interesserà l’area della Bari-Barletta a partire da gennaio.