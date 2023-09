Barletta, Proxima: alla festa di Sinistra Italiana anche Elly Schlein

BARLETTA – Elly Schlein a Barletta per Proxima, la festa di Sinistra Italiana che vedrà la città della Disfida protagonista in concomitanza con gli eventi di Perugia, Salerno e Sesto Fiorentino. La segretaria nazionale del Partito Democratico sarà ospite dell’evento che si svolgerà in piazza Pescheria dal 15 al 17 settembre, con l’obiettivo di aprire un’interlocuzione tra le forze politiche progressiste e democratiche, chiamate a fornire un’alternativa ai governi di centrodestra.

Le tematiche che vedranno coinvolta la Schlein e diversi altri ospiti riguardano diritti sociali e civili, pace nel mondo e lavoro, mettendo così al centro i capisaldi della sinistra. Si comincia venerdì 15 alle 17:30 con l’inaugurazione della festa e un primo confronto tra i segretari cittadini sul lavoro dell’amministrazione comunale Cannito. Sabato 16, invece, spazio al futuro italiano ed europeo in ambito di pace, giustizia e ambiente. Domenica 17, tocca alle tematiche inerenti a tutta la Puglia.

Oltre alla Schlein, centrale nel programma della festa di Sinistra Italiana, anche le presenze di Nichi Vendola, Gigia Bucci e Roberto Fico, oltre a figure storiche del movimento cittadino come Michele Rizzi e Maria Campese.

