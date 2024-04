Barletta, nuova rete idrica e fognaria nel borgo di Montaltino

BARLETTA – Il borgo di Montaltino potrà beneficiare di una nuova rete idrica e fognaria. L’area in territorio di Barletta e sulla strada per Canosa vedrà l’installazione del nuovo impianto a partire da settembre. Entro il 7 maggio, le ditte interessate potranno presentare le proposte per aggiudicarsi i lavori in gara, con l’assegnazione prevista entro luglio e la partenza immediata delle operazioni che garantirebbe la conclusione dell’opera in autunno. Iter burocratico concluso con l’apertura del bando. Lavori quantificati in una somma di 5,6 milioni di euro.

