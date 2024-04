Scuola Principe di Napoli, 118 di Barletta ancora in attesa

BARLETTA – Progettazione in fase di avanzamento per la scuola Principe di Napoli di Barletta, che ospiterà le postazioni definitive per le ambulanze del 118. L’iter burocratico e amministrativo procede a piccoli passi dopo l’avvio della procedura nel 2023.

La situazione resta precaria per gli autisti soccorritori, infermieri e medici del 118, che vanno incontro ad un’altra estate torrida con le ambulanze esposte al sole nei parcheggi del distretto sanitario del vecchio ospedale. Necessario tutelare le attrezzature dalle temperature roventi, così come garantire la sicurezza dei pazienti costretti ad evitare cavi e apparecchiature: sul posto sono presenti tre ambulanze, due mezzi India con personale infermieristico e un mezzo Mike con personale medico. La richiesta, da ormai un anno, resta quella di migliori condizioni di lavoro per fornire, di conseguenza, un miglior servizio di assistenza. Nuova postazione del 118, invece, inaugurata giovedì a Trinitapoli. Barletta resta alla finestra.

