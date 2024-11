Barletta, nuova aggressione nel centro storico: l’allarme dei commercianti

BARLETTA – Un nuovo episodio di violenza nelle strade del centro storico di Barletta, ancora una volta con ragazzi giovanissimi coinvolti nella colluttazione. La rissa, avvenuta domenica sera in via Nazareth, ha nuovamente acceso i riflettori sulla tematica della sicurezza nelle vie più frequentate della movida cittadina, con i commercianti che sottolineano l’importanza di tutelare le attività, la clientela e i residenti.

Resta costante il rapporto con le istituzioni, alle quali però si chiedono maggiori controlli non soltanto nelle fasce centrali del sabato sera. Il problema non è considerato dilagante, ma lascia comunque le attività commerciali in uno stato di apprensione. Attesa per l’intervento delle forze dell’ordine dopo l’ultimo episodio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author