Allenati contro la violenza, a Bisceglie l’iniziativa contro discriminazione e disparità di genere

BISCEGLIE – Discriminazione e disparità di genere tra le piaghe che affliggono lo sport e le attività sociali. A Bisceglie va in scena “Allenati alla violenza”, la quattro-giorni di iniziative con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sportiva, soprattutto giovanile, e generare il rispetto reciproco con il supporto delle istituzioni. Riflettori accesi anche sulla lotta al bullismo, che sfocia nello sport e non resta soltanto negli ambienti scolastici. Fondamentale, in questo senso, il supporto e la collaborazione con le forze dell’ordine.

