Barletta, monitoraggio falda: convocato tavolo tecnico

BARLETTA – Il monitoraggio della falda nel sottosuolo di Barletta all’attenzione dell’amministrazione comunale. Dopo la manifestazione per l’ambiente di sabato mattina, la priorità resta massima per le acque che attraversano il territorio cittadino. Il problema, ormai radicato da decenni, continua a ripresentarsi in maniera cronica, preoccupando non poco i cittadini.

Convocato per la prossima settimana un tavolo tecnico con gli enti ambientali della Regione Puglia, con l’obiettivo di monitorare i dati e stabilire una correlazione con l’impatto sulla salute della cittadinanza.

