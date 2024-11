Parco di Punta Penne, ladri di palizzate in azione: “Atto grave”

BRINDISI- Il Partito Democratico di Brindisi esprime ferma condanna per l’incredibile furto delle palizzate della passerella sospesa del Parco di Punta Penne-Punta del Serrone dove ignoti criminali hanno evidentemente forzato il cancello d’ingresso, introducendo mezzi per smontare e portar via le travi in legno.

“Ancora una volta – si legge in una nota – ci troviamo di fronte a un grave episodio di vandalismo e di furto ai danni del patrimonio ambientale e culturale del nostro territorio. Atto che, tra l’altro, mette in pericolo i cittadini e i turisti che giornalmente si avventurano a percorrere un’area di grande valore naturalistico.

Su queste azioni non possono esserci atteggiamenti ambigui, sottovalutazioni e tentennamenti, perciò serve una chiara condanna da parte delle Istituzioni e di tutte le forze politiche”.



“Ci auguriamo quindi – spiega il Pd – che il Comune di Brindisi abbia già provveduto a sporgere idonea denuncia e ci appelliamo agli organi di polizia affinché possano individuare subito i responsabili.

Confidiamo che, grazie all’uso delle telecamere di sorveglianza presenti nelle abitazioni e negli stabilimenti balneari vicini, sia possibile risalire al mezzo utilizzato per il furto e individuare i colpevoli.

Auspichiamo, inoltre, che il recente atto di indirizzo per l’installazione di telecamere nei luoghi di cultura venga integrato, potenziando la videosorveglianza anche ai beni ambientali. La tutela del nostro patrimonio naturale deve essere una priorità per garantire la sicurezza e la preservazione di aree come il Parco di Punta Penne-Punta del Serrone, che rappresentano una risorsa inestimabile per la comunità”.

