Barletta-Molfetta, De Candia presenta il match del Puttilli

BARLETTA – Esordio casalingo per il Barletta, che dopo il successo del Di Liddo contro l’UC Bisceglie ospiterà il Molfetta, domenica al Puttilli alle 15:30. Il tecnico dei biancorossi Pasquale De Candia, molfettese, presenta il match dei suoi che si giocherà a porte chiuse per una sanzione risalente a Barletta-Fasano dello scorso aprile. Gara in diretta su Antenna Sud.

Poche variazioni nell’assetto tattico rispetto alla vittoria di Bisceglie, ma l’arrivo di Julen Bernaola aggiunge componenti di spessore nel centrocampo del Barletta. Per De Candia è pronto e potrebbe anche partire dall’inizio.

Cinque partite in ventuno giorni per il Barletta, che nelle prossime tre settimane affronterà anche il Bisceglie nel doppio impegno di Coppa Italia. De Candia mette in guardia lo spogliatoio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author