Foggia, mercato alle spalle. Murano si presenta in attesa dell’esordio

L’ultima figurina è stata attaccata, la raccolta è completa, con l’arrivo di Mario Gargiulo il Foggia si mette alle spalle un mercato ambizioso e di rivoluzione. A centrocampo una pedina di grande spessore ed esperienza, la più importante sempre in Puglia, con la maglia del Lecce, con la promozione in Serie A ottenuta nel 2022. Per lui dovrà essere la stagione del riscatto dopo un paio d’annate complicate. Chiuse le porte dello Sheraton e salvo eventuali colpi di scena dal mercato degli svincolati, la testa passa esclusivamente al campo. Lunedì sera alle 20:45 c’è l’Altamura ad attendere i satanelli al San Nicola, gara che Antenna Sud trasmetterà in diretta, Brambilla dovrà fare i conti con la condizione non ottimale di alcuni suoi interpreti, tra acciacchi e ritardi fisiologici, e dovrà attendere ancora novanta minuti per utilizzare la carta Murano, alle prese con l’ultimo turno di squalifica. Intanto, l’attaccante classe ’90, punta di diamante della campagna acquisti rossonera, mostra tutto il suo entusiasmo. Le sue parole nel servizio.

