Foggia, Castaldi in prestito al Manfredonia. Agnelli Jr va a Pompei

Esperienza in prestito per Giovanni Castaldi e Gerardo Agnelli, due interessanti ragazzi della primavera del Foggia aggregati alla prima squadra nel corso della preparazione estiva. Come comunicato dal club dauno, Giovanni Castaldi va a rimpolpare il reparto difensivo del Manfredonia, il centrale classe 2007 avrà modo di mettersi in mostra in biancazzurro, per lui già alcune apparizioni nella Nazionale Azzurra Under 15 ed Under 16. Va invece all’ambizioso Pompei, nel Girone I, Gerardo Agnelli, centrocampista (proprio come papà Cristian) classe 2006 prodotto del vivaio rossonero ed in campo per qualche minuto nel primo turno di Coppa Italia di Serie C disputato contro il Monopoli.

