Barletta, le scelte di Ginestra verso la Gelbison

BARLETTA – Si avvicina il weekend di Barletta-Gelbison in casa biancorossa. Ancora allenamenti in corso per la squadra di Ciro Ginestra (foto Sergio Porcelli), che dopo la vittoria sul campo del Matera punta a superare la prova di maturità contro i rossoblù. Al Puttilli si giocherà domenica alle 16, dopo l’accordo tra le due società per posticipare l’orario d’inizio.

Riflettori puntati sulle scelte che potrà fare il tecnico campano. Due buone notizie per i biancorossi: gli esami strumentali hanno scongiurato un presunto stiramento di Ezequiel Schelotto, che ha accusato un fastidio muscolare nel riscaldamento di Matera. Tutto ok per il calciatore argentino, già da martedì rientrato in gruppo a piccoli passi. È anche la settimana del rientro di Matteo Di Piazza, che si aggiunge all’ormai consueta rotazione del parco attaccanti. Probabile una conferma del 4-3-3, difesa pressoché invariata mentre a centrocampo si valuterà il ruolo di partenza di Marsili: Ginestra continua a preferire Marconato e Cafagna.

La Gelbison attesa a Barletta proverà a riscattare il ko interno contro il Fasano. Al Puttilli saranno previsti quasi 5000 spettatori, con uno sconto sui biglietti nel settore Distinti in attesa del definitivo ampliamento di capienza previsto nelle prossime settimane.

