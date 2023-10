Malore per l’arbitro leccese Sciolti, sospesa Cavese-Rotonda

Cavese e Rotonda, valida per i trentaduesimi della Coppa Italia di Serie D e in programma per mercoledì 18 ottobre. è stata sospesa e rinviata per un malore accusato dall’arbitro Gabriele Sciolti della sezione di Lecce.

Intorno al 22’ del primo tempo, il direttore di gara si è dovuto fermare, a quanto pare per problemi di natura intestinale. Dopo qualche minuto trascorso negli spogliatoi, Sciolti è tornato in campo tra gli applausi del pubblico presente portando a termine la prima frazione. Nel corso dell’intervallo, però, ha accusato un nuovo malore ed è stato costretto a tornarsene a casa.

Al momento della sospensione, la Cavese conduceva 2-0 sul Rotonda per le reti di Felleca (11’) e Chiarella (18’). Nei prossimi giorni, la LND stabilirà la data per la prosecuzione del match, che riprenderà dall’interruzione, quindi si giocherà tutto il secondo tempo.

