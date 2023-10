Taranto: prime indicazioni anti-Catania

TARANTO – Settimana di lavoro un po’ inedita per il Taranto: i rossoblù, domenica, saranno di scena a Catania, ragion per cui la partenza verso la Sicilia è fissata per la giornata di venerdì, subito dopo l’allenamento mattutino, mentre la rifinitura del sabato si terrà direttamente nel corso del ritiro. Capuano valuta le condizioni della squadra: le defezioni, eventuali, sono tutte concentrate sul reparto offensivo visto che, nell’ultimo turno, erano assenti Fabbro, Orlando e Samele.

Difficile stabilire chi potrebbe farcela, ma è chiaro che, nell’eventualità, le alternative non mancano. Cresce a vista d’occhio l’intesa tra Cianci e Kanoute, entrambi già autori di quattro reti, e con il 3-5-2 visto all’opera contro il Crotone un buon apporto in fase offensiva lo hanno dato anche le mezzali, su tutti Romano, Zonta e nei minuti conclusivi anche Fiorani. Di contro, il tecnico non vuole concedere particolari spazi di manovra al Catania che gioca col 4-3-3 e avere gli stessi uomini degli etnei sulla linea mediana può rappresentare un’ottima mossa per contrastare le loro iniziative. In ogni caso, di tempo per riflettere ce n’è ancora.

