Barletta, in arrivo Romano. E domani potrebbe essere il giorno di Scaringella

Possibili nuovi arrivi in casa Barletta. Il club biancorosso, dopo il pareggio contro il Matera, torna a muoversi con forza sul mercato. Sarebbero vicini gli ingaggi di Vincenzo Romano e Michele Scaringella. Il primo è figlio d’arte. Il papà, il ‘cobra’ è stato protagonista con il Barletta nella stagione 2006-2007. Scaringella, invece, ha in mano da tempo l’accordo con i pugliesi ma fino a oggi non aveva ottenuto lo svincolo dalla Nocerina. Cosa che potrebbe avvenire nella giornata di domani.