Barletta, gradinata stadio Puttilli: a breve il parere dei Vigili del Fuoco

BARLETTA – Parere dei Vigili del Fuoco, poi sarà il momento della Commissione Pubblico Spettacolo. Tiene ancora banco la questione del settore Distinti per lo stadio Puttilli di Barletta. La gradinata, infatti, resta aperta al pubblico tramite ordinanza straordinaria del sindaco Cosimo Cannito, che dopo l’installazione dell’impianto antifumo fa il punto sui passaggi burocratici da ultimare per ottenere l’aumento della capienza. Dai 4878 posti attuali si passerà non più ai 6551 annunciati, ma addirittura a 7499, in attesa della capienza totale di 8491 posti.

Gli step burocratici permetteranno di attingere nuovi posti da una Curva Sud attualmente ridotta al solo settore ospiti. L’iter in corso resta figlio di lacune precedenti, poiché l’utilizzo del settore Distinti non fu incluso nel progetto originario del nuovo Puttilli e quindi escluso dai pareri degli enti preposti. La soluzione potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

