Una densa nube di fumo, dal tardo pomeriggio, aleggia nella zona industriale di Barletta. Sembrerebbe che le polveri sottilissime provengano dall’interno di una delle aziende presenti sulla strada che porta dalla periferia al centro città. Oltre alla nube, un cattivo odore di plastica bruciata inquina l’aria da diverse ore. Le auto transitano in via Trani a velocità moderata. Scarsa visibilità anche in via Scuro e via della Misericordia, strade adiacenti alla zona in cui si sta propagando la nuvola di cenere.

