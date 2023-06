Trani: Operaio folgorato in cantiere, Procura apre inchiesta

La procura di Trani ha aperto una inchiesta per lesioni colpose, come atto dovuto, sull’incidente avvenuto nella mattinata di mercoledì 21 giugno in un cantiere di Trani in cui è rimasto ferito un operaio di 64 anni. Al momento non ci sono indagati e si procede contro ignoti. La vittima era impegnata in lavori di ristrutturazione di un immobile di via Papa Giovanni XXIII quando, per cause da chiarire, è rimasta folgorata. Secondo quanto emerso finora dagli accertamenti eseguiti dai tecnici dello Spesal della Asl Bat, il cestello su cui il 64enne era al lavoro sarebbe rimasto impigliato per poi essere raggiunto da un passaggio di corrente che si sarebbe propagato dai cavi verso il ponteggio. L’operaio ha riportato ustioni di secondo grado: non è in pericolo di vita e ora è ricoverato nel Centro ustioni del Policlinico di Bari. Le sue condizioni sono stabili.

