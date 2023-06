Tangenziale Ovest di Andria, venerdì conferenza capigruppo

ANDRIA – La tangenziale Ovest di Andria all’esame dei capigruppo in consiglio comunale. Venerdì pomeriggio alle 16 è in programma la conferenza convocata dal presidente dell’assise cittadina Giovanni Vurchio. L’obiettivo è quello di adottare una linea comune nella discussione delle prossime due sedute consiliari, strategia che il comune federiciano ha già adottato dall’inizio del mandato di Giovanna Bruno.

Ormai segnate le divergenze tra l’amministrazione comunale e il Consiglio di Stato, in relazione alla costruzione del nuovo tratto stradale della cosiddetta bretella sud. Il ricorso rigettato proprio dal Consiglio di Stato ha riportato il progetto nelle stanze del consiglio comunale, che si oppone alla realizzazione della nuova opera, giudicata uno spreco finanziario e un danno ambientale, a favore invece di una ristrutturazione dell’arteria già esistente, da anni considerata un rischio concreto per l’incolumità di chi la utilizza.

La discussione in Commissione regionale dello scorso 15 giugno ha visto la proposta di allargare il dibattito anche ai comuni limitrofi, con l’obiettivo di trovare una soluzione sinergica sul territorio. La conferenza dei capigruppo nel consiglio comunale di Andria, invece, servirà ad analizzare gli aspetti futuri che riguardano le prossime mosse dell’amministrazione Bruno. La battaglia per la tangenziale Ovest non si ferma.

