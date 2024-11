Barletta, fuga da record: nessuno come la squadra di De Candia

La quindicesima giornata del campionato di Eccellenza è un po’ la cartina tornasole della stagione fino a questo momento: le altre contendenti, a turno, trovano sempre un inciampo durante il percorso. Il Barletta, invece, no. La squadra di mister De Candia, infatti, continua imperterrita a martellare, confermandosi una macchina da record: nessuna formazione, dalla stagione 2012-2013 nel campionato di Eccellenza, ha mai accumulato un distacco così ampio alla quindicesima giornata dalla seconda in classifica.

A contendersi questo mini-record, prima del ritorno amaro dei biancorossi nella Premier League pugliese, c’erano il Vieste e il Gravina. Nella stagione 2014-2015, il Vieste chiuse a +6 sul terzetto composto da Virtus Francavilla, Nardò, Altamura e Trani, in un campionato poi vinto dai biancazzurri del presidente Magrì. L’anno successivo, il Gravina replicò lo stesso distacco sul Vieste, conquistando la promozione in Serie D con un +4 finale sull’Altamura.

Numeri e statistiche che oscillano come dati in un esperimento, senza mai trasformarsi in certezze. Perché la stagione è lunga e il calendario è fitto di impegni tra campionato, Coppa Italia ed eventuale Coppa Dilettanti. La Polimnia, che domenica scorsa ha impattato contro il Brilla Campi, prossimo avversario del Barletta, è l’unica squadra a conservare un barlume di speranza. Quattordici i punti di distacco. Una sentenza per tanti, ma nel calcio mai dire mai.

