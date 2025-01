Barletta, De Candia: “Primo tempo pessimo, ma è un punto guadagnato”

Al termine del match pareggiato 2-2 a Novoli, l’allenatore del Barletta Pasquale De Candia ha parlato così ai nostri microfoni: “Per quanto ci riguarda non è sicuramente stata una bella partita. Faccio i complimenti al Novoli, che ha giocato dal primo all’ultimo minuto e che ci ha messo in difficoltà anche nella gara di andata. Ultimamente noto troppo rilassamento, questo pareggio è fondamentale proprio per questo. Non avevamo mai subito due gol in una sola partita, peccato, ma la coppa non ha nulla a che vedere con la mancata vittoria di oggi. Non mi è piaciuto l’atteggiamento, specie quello del primo tempo, che è stato pessimo. Uso questo aggettivo perché le prestazioni che hanno preceduto questa partita non hanno nulla a che vedere con quanto visto oggi. Ci prendiamo questo punto, ne facciamo tesoro, sorridiamo a mezza bocca”.

