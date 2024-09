Barletta, danni allo stadio Puttilli: l’appello del sindaco Cannito

A seguito dei danni subiti dalla pista d’atletica “Pietro Mennea” durante il match di Coppa Italia di Eccellenza Pugliese tra Barletta e Bisceglie, il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, ha rilasciato una dichiarazione invitando i cittadini e i tifosi a prendersi cura delle strutture pubbliche.

“Lo stadio è di proprietà di tutti noi. Per favore, non distruggiamo ciò che, con grandi sacrifici, realizziamo – ha esordito Cannito -. Ringrazio i nostri tifosi per il grande sostegno al Barletta Calcio, ma li invito a prendersi cura della nostra pista d’atletica. Solo pochi giorni fa l’avevamo rinnovata in vista del XIV Certame Atletico Disfida di Barletta, il più importante evento di atletica internazionale del Sud Italia. Vi ringrazio”.

Un appello accorato, quello del sindaco, volto a sensibilizzare la cittadinanza sul rispetto e la tutela delle infrastrutture sportive locali, recentemente oggetto di importanti interventi di manutenzione.

