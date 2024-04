Barletta, crollo parete al Palamarchiselli: il commento di Cannito

BARLETTA – Palamarchiselli chiuso da quasi due mesi e adesso anche danneggiato dal crollo di una parete interna. Situazione di emergenza a Barletta per l’impianto di via Dante Alighieri, il cui accesso è stato interdetto per motivi di sicurezza statica. L’attività sportiva non è più praticabile all’interno della struttura a seguito della chiusura imposta lo scorso 16 febbraio. Il sindaco Cosimo Cannito spiega la situazione attuale e il piano di intervento.

Nel frattempo le associazioni sportive, che hanno momentaneamente scelto di non esporsi sulla vicenda, si sono interfacciate col primo cittadino di Barletta, ma non si sa ancora quale sarà il futuro di chi, fino a metà febbraio, si è allenato e ha disputato match ufficiali al Palamarchiselli. La soluzione provvisoria, adottata nelle ultime settimane, è quella di un trasferimento in emergenza al PalaDisfida.

