Rapina in una tabaccheria di Barletta, un arresto

BARLETTA – Un 23enne di Barletta è stato arrestato dagli agenti del locale Commissariato di Polizia dopo una rapina in una tabaccheria in via Palestro, risalente allo scorso 2 aprile. Determinante l’intervento di una guardia giurata, intervenuta nei minuti precedenti all’arrivo della Volante: fermato immediatamente un giovane con giubbotto nero e il capo coperto dal cappuccio di una felpa.

Il responsabile della rapina ha provato a divincolarsi, ma non è riuscito a sfuggire all’arresto. Poco prima, il 23enne aveva minacciato il titolare della tabaccheria, chiedendogli il denaro in cassa e minacciandolo di prendere una pistola e di ucciderlo nel caso in cui non l’avesse fatto. La vetrata che separa il retro del bancone dai clienti ha impedito che il giovane potesse intervenire fisicamente, con quest’ultimo che sbatteva i pugni sul bancone e camminava nervosamente tenendo d’occhio la via d’uscita. In preda alla foga, il responsabile ha tentato di introdurre il braccio nella fessura oltre la vetrata, riuscendo a prendere soltanto parte della merce.

Nel frattempo è sopraggiunta la guardia giurata, che ha colto in flagrante il 23enne ancora intento a minacciare i presenti. Subito dopo, anche l’arrivo degli agenti, che l’hanno bloccato e arrestato rinvenendo soltanto la merce sottratta dal bancone ma nessuna arma. Il responsabile è stato condotto presso la casa circondariale di Trani.

